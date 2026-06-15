大阪9月限ナイトセッション 日経225先物67440+1320 （+1.99％） TOPIX先物3940.5+58.0 （+1.49％） シカゴ日経平均先物67270+1150 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 12日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。トランプ米大統領は11日、週末にもイランとの合意文書に署名する可能性があるとの考えを示した。12日にはイラン外相が「これまでにないほど、覚書