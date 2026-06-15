15日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝159円93銭前後と、前週末午後5時時点に比べ35銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝185円67銭前後と28銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース