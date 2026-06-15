2026年3月の第1弾でスヌーピーファンを楽しませた、ユニクロのUTコレクションとコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のコラボシリーズ「PEANUTS PLAYFUL TIMES」。続編となる第2弾が2026年7月上旬、第3弾が7月下旬と立て続けに登場する。【写真】個性派ぞろい！第2弾・第3弾全6デザインをチェックユニクロ×PEANUTSの「PEANUTS PLAYFUL TIMES」第2弾＆第3弾コンセプトは引き続き「ピーナッツギャングたちの遊び心あふれる瞬間や独自の