サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会のグループF初戦で日本がオランダと2-2で引き分け、中国のサッカーファンから称賛の声が上がっている。15日に行われた一戦は、前半から両チームが決定機を作り合う白熱した展開となったが、互いにゴールを奪えず0-0で折り返した。均衡が破れたのは後半5分。オランダがDFファン・ダイクのヘディングシュートで先制する。しかし日本も同12分、中村敬斗が鮮やかな右足ミドルシュートを突き