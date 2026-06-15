広島は１４日、ドラフト１位・平川蓮外野手（２２）＝仙台大＝が右手有鉤（ゆうこう）骨を骨折したと発表した。１３日に仙台市内の病院を受診し、１軍本隊から離脱。この日、１軍選手登録を抹消された。手術を受けるかなどの今後の方針はチームドクターと相談して決めていくとのことだが、長期離脱は避けられない見通しとなった。平川は１３日・楽天戦に「８番・右翼」で先発出場。２打席連続空振り三振に倒れて迎えた六回１死