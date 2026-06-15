【シカゴ＝帯津智昭】米大リーグは１４日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は敵地でのホワイトソックス戦に１番指名打者で出場し、２打数無安打、申告敬遠を含む２四球だった。連続試合安打は６で止まった。ドジャースは４―６で敗れた。ブルージェイズの岡本和真は本拠地でのヤンキース戦に５番三塁で出場し、二塁打と適時内野安打を放って４打数２安打１打点だった。試合は３―８で敗れた。ロッキーズの菅野智之は敵地で