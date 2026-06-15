●アスレチックス9−23ロッキーズ○＜現地時間6月14日ラスベガス・ボールパーク＞コロラド・ロッキーズが球団史上最多の23得点を奪って連敗ストップ。先発登板した菅野智之投手（36）は5回8失点と打ち込まれるも、今季7勝目をマークした。ロッキーズは初回、4番ハンター・グッドマンの19号2ランで先制に成功。女房役の援護を貰った菅野だったが、先頭から安打と四球で無死一、二塁とすると、3番ソダーストロムと4番