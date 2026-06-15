北中米W杯…アジアのレベル向上指摘する声もサッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと2-2で引き分けた。格上のオランダ相手に貴重な勝ち点1をつかみ、一足先に初戦を勝利した韓国のファンも衝撃を受けていた。歓喜のシーンは後半44分。小川がヘディングシュートを放ったが、その前にいた鎌田の頭にボールが直撃。これがそのままゴールネット