バレーボールネーションズリーグバレーボールネーションズリーグ（VNL）の男子予選ラウンド第1週が14日まで中国で行われた。13日に日本が中国を3-1で下した後には、コート上で両国の選手による友好ムードが広がった。この場面に中国国内では賛否の声があがっている。試合後のコート上で日本選手に交じって記念撮影したのは中国の背番号15、ポン・シーコン。今季SVリーグの大阪ブルテオンでプレーし、契約満了で退団した選手だ