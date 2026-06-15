ギャップに葛藤「『AKB48』時代、″マリコさま″と呼ばれることが複雑でした。本当は王道のアイドルになりたかったし、″まゆゆ″みたいな可愛い呼び名がほしかった。良くも悪くも″マリコさま″が浸透したから、『好きな食べ物は焼き肉』なんてキャラに寄せたことを言うようにしていたんです。そんな自分に、最初はずっと違和感がありました（笑）」’06年に『AKB48』に加入。第１回の選抜総選挙で３位に入り、’13年に卒業するま