新聞やテレビが伝えることのない事件や事故の「その後」。当事者である「名も無き人たち」の声を独自取材し、短編ドキュメンタリーとして公開しているのがYouTubeチャンネル『日影のこえ』だ。今回は同チャンネルにて先月公開された’17年の『松戸小３女児殺害事件』の遺族の“その後”を追った動画をテキスト化、一部編集して紹介する。事件後、千葉でレストランを開いていた遺族が突然、姿を消した。その行方を追ったドキュメン