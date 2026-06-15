上下が無地のコーデはシンプルにまとまりがち。もっとこなれた着こなしを楽しみたい40・50代におすすめしたいのは、柄パンツです。今回は、コーデの主役になってくれる【LEPSIM（レプシィム）】の柄パンツをピックアップしました。スタッフさんのお手本コーデも紹介するので、ぜひ参考にしてみて。 存在感のあるデザインがコーデの主役に 【LEPSIM】「楊柳柄イージーパンツ」\4,990