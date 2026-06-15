きょうだいは平等であるべきでしょうか、またその平等はいったい誰から見ての平等なのでしょうか。筆者の知人Aさんは、結婚の決まった弟がきょうだい間の不平等を親に訴え金銭を要求していることを知ります。弟の言う不平等とは、そして親の対応とはどのようなものだったのでしょうか。 平等じゃない！ 弟の訴え Aさんは30代の既婚女性。4つ下の弟と2人きょうだいで育ちました。その弟が30歳になった頃、結婚が決まり、Aさん