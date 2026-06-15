「日本人が大きな影響を受けて、発展につながっています」森保一監督が会見終了後、自ら切り出す形で、日本サッカーの発展に大きく貢献したオランダの指導者や選手たちへの深い感謝を語った。指揮官は「オランダ人の記者の方々もいっぱいいると思いますので、改めてオランダの方々に感謝を申し上げたいと思っています」と切り出し、特別な思いを明かした。日本にプロリーグがない時代から現在に至るまで、オランダのサッカー界