日本代表はW杯初戦でオランダと2-2の引き分け日本代表は現地時間6月14日（日本時間15日）、ワールドカップ（W杯）のグループリーグ第1戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。強豪相手に2度のビハインドを追いつく粘りを見せた。この戦いぶりにベルギーメディア「sporza」は「力強い終盤の猛攻で、粘り強い日本がオランダを屈服させた」と日本の戦いぶりを評価している。試合はスコアレスで迎えた後半6分にDFフィルジル・