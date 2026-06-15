フリーアナウンサーの本仮屋リイナ(35)が13日、自身のインスタグラムを更新し、第三子となる女児を自宅で出産したことを報告した。 「先日、3560gの女の子が無事に生まれてきてくれました予定日を超過したので希望の自宅出産が叶うのかヤキモキしましたが、家族みんなの輪のまんなかで赤ちゃんを迎えることができました。」と伝えた。 自宅出産での夫の活躍にも触れ「『生むのは代われないけど、お産に参加