俳優のトム・ハンクスは、「トイ・ストーリー5」のサウンドトラックに歌手のテイラー・スウィフトが参加していることを隠されていたのは、キャスト陣が製作側から「信頼」されていなかったからだと感じているそうだ。同人気シリーズでウッディの声を担当しているトムは、テイラーがテーマ曲「I Knew It, I Knew You」を歌っていることをその曲のリリース当日まで知らなかったのだとい