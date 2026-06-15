アバンギャルディ アバンギャルディが13日、京都で行われた、ファッションイベント「第32回 Fashion Cantata from KYOTO」に出演。浴衣姿でダンスパフォーマンスを披露した。ファッションカンタータ開催委員会と京都商工会議所が、京都が誇る日本の古き良き伝統である上品で雅やかな和装文化と、先進的な洋装文化、そして芸術文化との交流・融合を図り、京都から広く情報発信することをコンセプトとしたファッショ