ある日、仕事熱心なAさんは会議で出した案に対し、上司から「ここを修正したほうがいい」と助言を受けた。しかしAさんの頭の中は「自分の努力が足りないと言われた」「無能だと思われた」という思考でいっぱいになり、パニックと自己嫌悪で素直に「ありがとうございます」が言えないでいた。 Aさんのように、自身への助言を「自分への攻撃」と捉えてしまう人は少なくない。このように考えてしまうのはなぜだろうか。臨床心理士・