のん のんが13日、京都で行われた、ファッションイベント「第32回 Fashion Cantata from KYOTO」に出演。和装姿でランウェイを歩いた。ファッションカンタータ開催委員会と京都商工会議所が、京都が誇る日本の古き良き伝統である上品で雅やかな和装文化と、先進的な洋装文化、そして芸術文化との交流・融合を図り、京都から広く情報発信することをコンセプトとしたファッションイベント。「DESIRE-欲望-」をテーマ