西武の石井一成（32=写真）が昨14日の巨人戦の五回に決勝の3号ソロを放った。リーグ首位を快走するチームは、両リーグ最速で40勝に到達。交流戦は全カード勝ち越しを達成し、16日の阪神戦の1試合を残して優勝に王手をかけた。【もっと読む】長谷川信哉を見守ってきたOBが語る「打撃の成長理由」日本ハムからFAで加入した石井は今季ここまで30試合に出場し、打率.213、3本塁打。目立った成績は残していないが、チームに貴重な存