日本代表はW杯グループF初戦でオランダと2-2のドロー日本代表は現地時間6月14日、ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。強豪相手に2度のリードを許しながらも追いつく粘りを見せたなか、対戦国オランダメディア「AD」は「日本の罠にはまるという恐ろしいシナリオが潜んでいた」と伝えている。ダラスで行われた一戦は、後半5分に相手DFフィルジル・ファン・ダイクのヘディング弾で先