記者会見で語った日本代表は現地時間6月14日、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムで、北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。勝ち点1をもぎ取った森保一監督は「選手たちがチーム一丸となって、タフに粘り強く戦い抜き、気持ちを切らさずに戦ってくれた」とチームをたたえた。前半はスコアレスで折り返した日本だったが、後半5分にDFフィルジル・ファン・ダイ