AIの研究開発が急速に進む中で、AIを軍事的な戦略・戦術決定に活用する動きも見え始めています。キングス・カレッジ・ロンドンで政治心理学やAIについて研究するケネス・ペイン教授は「GPT-5.2」「Claude Sonnet 4」「Gemini 3 Flash」で核保有国同士の戦争戦略会議をシミュレーションさせる実験を行い、その結果を報告しています。[2602.14740] AI Arms and Influence: Frontier Models Exhibit Sophisticated Reasoning in Simul