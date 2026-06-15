◇W杯北中米大会1次リーグF組日本―オランダ（2026年6月14日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。過去3戦未勝利の難敵に2−2で引き分け、大きな勝ち点1を挙げた。森保一監督は試合後の会見に出席し、「オランダの指導者が日本のサッカーの発展に貢献してくれた」と感謝を口にした。森保監督は会見の終盤に「オランダ人の記者もいっぱいおられると思