◇米男子ゴルフ下部ツアーオキュネット・クラシック最終日（2026年6月14日テキサス州タスコサGC＝7091ヤード、パー70）首位と4打差の2位から出た石川遼（34＝CASIO）は3バーディー、ボギーなしの67で回り、通算12アンダーで3位に入った。ツアー初優勝には届かなかったが、今季自己最高の順位で終えた。31位で出た杉浦悠太（24＝フリー）は67で回り、6アンダーの21位だった。