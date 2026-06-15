◇W杯北中米大会1次リーグF組日本2―2オランダ（2026年6月14日ダラス）サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が15日、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表（FIFAランク18位）とオランダ（同8位）の初戦で、試合を中継するNHKに解説として出演。過去3戦未勝利の難敵相手に2度追い付いて2−2で引き分けた森保ジャパンを「凄まじい粘り」と称えた。先制を許した直後の後半12分、MF中村敬斗（25＝Sランス）が日本