イランの外務次官は、アメリカとの戦闘終結に向けた覚書を最終決定したと明らかにしました。「レバノンを含むすべての戦線における戦争および軍事作戦の終結が今夜発表される」としています。イランのガリババディ外務次官は15日、国営テレビで、覚書を最終決定したことを明らかにしたうえで、「イランの軍事的成果によるものだ」と強調しました。また「レバノンを含むすべての戦線における戦争および軍事作戦の即時かつ永久的な終