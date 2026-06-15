大相撲パリ公演千秋楽、閉会式で整列した力士ら＝14日、パリ（共同）【パリ共同】31年ぶりに開かれた大相撲パリ公演は14日、千秋楽を迎えた。約1万5千人収容の会場「アコー・アリーナ」には初日の13日に続き2日間とも「満員御礼」の垂れ幕が下りる大盛況で、日本の伝統国技を欧州に発信した。幕内力士によるトーナメント戦が両日行われ、大関琴桜が総合優勝を果たした。観客からはフランス語で「行け」を意味する「アレー」の