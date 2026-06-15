ガーディアンズの主砲ホセ・ラミレス内野手（33）が、左手有鉤骨（ゆうこうこつ）骨折により負傷者リスト（IL）入りすることについて、米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が報じている。ラミレスは13日（日本時間14日）のタイガース戦で、5回の第3打席に内野フライに倒れた後、途中交代。検査の結果、左手の有鉤骨骨折が判明した。ガーディアンズにとっては大きな痛手だ。チームはア・リーグ中地区でホワイトソックス