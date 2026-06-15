MATCH 11グループF第1戦2026年6月15日 5:00キックオフ（会場：ダラス・スタジアム)オランダ 2-2 日本日本代表がついに初戦を迎えた。主将遠藤航が開幕直前に離脱するなど、予想外の出来事も起こった日本だが、世界の頂点を目指す戦いがスタート。初戦はグループステージ最大の敵となるオランダとの大一番となった。序盤からオランダがボールを握ると、2分マレンがPA内から強烈なシュートを放つもこれは鈴木がビッグセーブ。オラ