エネルギーが下がる週。アクセル全開で動いてきた人は少し体を休ませましょう。仕事は出る杭は打たれる星回りに。無自覚に人の領域を手伝わないこと。また金運は親しい人と揉める恐れが。気をつけて。恋愛はパートナーのマインドに優しく寄り添うことで関係が安定します。