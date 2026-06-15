マインドの浮き沈みが激しい週。また仕事運も低め。手慣れている作業ほどストイックにこなしましょう。また金銭絡みで頭を悩ます案件がおこりそう。金運も軽い気持ちで投資を始めると後悔する恐れが。恋愛はハイスペックな人や才能ある人に惹かれたり縁が生まれそう。