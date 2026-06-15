センシティブな星回り。人の些細な言動でメンタルが落ち込みがち。獅子座がラッキーパーソン。アドバイスは素直に聞き入れましょう。また仕事はクオリティが成功キーに。結果を急がず計画的に丁寧にこなしましょう。恋愛は一見話が噛み合わない相手と恋に落ちる予感が。