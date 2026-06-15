のびやかなマインドで過ごせる週。人付き合いも◎。周囲と歩調を上手に合わせながら楽しく過ごせそう。また仕事は集中力がアップしテキパキこなせる暗示が。ただ、高望みし過ぎると流れが停滞するので気をつけて。恋愛は自分を磨くほど素敵な相手を引き寄せられます。