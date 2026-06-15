せっかちモードな週。根拠なく焦り流れを悪くしそう。仕事も一人で突っ走って空回りする恐れが。協調性が成功アクションに。趣味や習い事はツキあり。子供の頃に学んだことに眼を向けると○。また金運は週末から好転しそう。恋愛はカルチャースポットに出会いがあります。