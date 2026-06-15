やる気モードが全開。仕事はやることなすこと当たって注目を浴びそう。ただ、マウントを取り目立つ発言をしていると妨害されそう。手に入れたいことはなるべくひっそり進めて。金運は、自分へのご褒美買いにツキあり。また恋愛は仕事絡みのイベントに出会いがあります。