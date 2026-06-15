フットワーク重く無駄に時間を消費しがちな週。仕事は頭ではわかっているのに重要な案件を後回しにして失敗する恐れも。クローゼットの断捨離が運気好。また金運も低め。10がラッキーナンバーに。恋愛は旅先や出張先などアウェイなスポットに出会いが潜んでいます。