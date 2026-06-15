美意識が優れる週。審美眼も冴えショッピング物運も◎。また仕事はファッションや美容系の職種でラッキーチャンスを手にする暗示が。ただ対人面は調子良く振る舞い信用をなくしそう。ごまかすより素直に謝って。恋愛は共に将来のビジョンを話し合うと関係が深まります。