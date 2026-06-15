億劫モード。やりたいことは溢れるのに形にできず消滅させそう。また仕事は小さく煮詰まる恐れが。視点を狭めず広い視野で情報収拾に励んで。キャリア外の会社を転職候補に入れるなども○。金運はお金の管理を万全に。恋愛は地味目。派手なスポットに行くと肩透かしに合うかも。