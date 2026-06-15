休息の星回り。のんびり旅のプランを立てたり、ライフスタイルをエンジョイできそう。ただ人間関係はあなたのドライな感性が誤解されがち。無理して人と会わない方が賢明かも。金運は趣味の投資にツキあり。恋愛はおしゃれなタイプや感性が似ている人が運命パーソンに。