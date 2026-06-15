裏表なく接することがサプライズを招く週。下手に秘密事を作るとトラブルに巻き込まれそう。仕事はワーカーホリックに陥る気配が。無理せず周囲にSOSを求めましょう。金運は出て行くばかりで心細いかも。金のお財布が開運に。恋愛は海スポットがラブ運アップに。