「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）後半３０分からの途中出場で守備を安定させ、鎌田の同点ゴールにつなげた冨安健洋は「内容を見ても２度追いついたのはポジティブに捉えられる。次につながる勝ち点１なのかなと追います」と語った。そして報道陣に「小川君のゴールじゃないんですよね、あれ？」と逆質問して苦笑いを浮かべた。後半３０分、冨安、小川、菅原がピッチへ。「メッ