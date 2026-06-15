◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本２―２オランダ（１４日、ダラス競技場）世界一を目指す８大会連続８度目出場の日本は、過去３度準優勝のオランダとの初戦を２―２で引き分けた。２度リードを許す展開だったが、後半にＭＦ中村敬斗と鎌田大地のゴールで大きな勝ち点１をもぎ取った。今大会は１次リーグで韓国、オーストラリアが勝利。カタールもドロー発進しており、ここまでアジア勢は２勝２分けの無敗と躍進の予