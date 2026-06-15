◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本２―２オランダ（１４日、ダラス競技場）３９歳のＤＦ長友佑都はオランダ戦で出場機会がなく、日本人初の５大会連続出場はお預けとなった。前半早々からベンチの最前列で声を出し、先発メンバーを鼓舞。飲水タイムでは積極的に声掛けするなど執念の引き分けを陰で支えた。主な一問一答は以下の通り。―初戦を終えて。点を取られては取り返しての繰り返しで、最終的に引き分けに持