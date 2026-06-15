◇W杯北中米大会1次リーグF組オランダ2―2日本（2026年6月14日米国・ダラス）オランダは日本との1次リーグ初戦で2度のリードを守ることができず、2―2で引き分けた。DFファンダイク主将は0―0で折り返した前半を振り返り「日本が非常にコンパクトだったので突破するのが難しかった。特に中盤は完全に締められていた。その時はもっと速くサイドチェンジをする必要があった」と指摘した。2―1とリードを奪った後半途中か