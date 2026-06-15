サッカーＷ杯北中米大会の日本代表メンバーから離脱し、代表引退を表明したリバプールＭＦ遠藤航（３３）が、オランダ戦勝利を喜んだ。試合終了直後に自身のＸを更新。「よく追いついた次勝とう」と絵文字を交えて投稿した。遠藤は米ナッシュビル合宿中の１１日、左足負傷のため離脱が発表され、同日にＸで代表引退を表明した。チームには激震が走ったが、この日のベンチには遠藤の背番号６のユニホームが掲げられた。試合後