ヨーロッパを歴訪中の高市総理大臣はイギリスでスターマー首相と会談し、レアアースなど重要鉱物の供給網の強化へ連携していくことで一致しました。【映像】笑顔で話す高市総理とスターマー首相高市総理大臣「日英両国は国際社会の平和と安定にともに貢献するという確固とした意思を持っていて、私はいわばもう準同盟国と呼べるレベルだと考えています」会談では、中国を念頭に重要鉱物の輸出規制など経済的威圧について懸念を