「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）攻守で奮闘した堂安律は試合後、失点直後の円陣について内容を明かした。前半の先制点、そして後半の勝ち越し点を失った直後。日本代表は円陣を作ってコミュニケーションを取った。会話の内容について堂安は「２点差にならないことが非常に大事。２点差にならなければきょうみたいな最後の５分、相手はメンタリティに効く。必ず押し込める時間