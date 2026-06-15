◇W杯北中米大会1次リーグF組オランダ2―2日本（2026年6月14日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組第1戦は14日（日本時間15日）、悲願の初優勝を狙うオランダ（FIFAランク8位）が日本（同18位）と2―2のドロー。主将のDFファンダイク（34＝リバプール）は試合後「守備をしっかり固めていたのに、セットプレーから失点してしまったのは悔しい」と肩を落とした。試合は後半6分、MFフラフェンベルク（